Profesör leylek yuvalarını temizledi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde leylek yuvaları gelecek yıl için hazırlanıyor. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalından emekli olan Prof. Dr. Mehmet Sıkı ve Sındırgı Belediyesi ekipleri, leylek yuvalarına sonbahar bakımı yaptı.

Emekli Prof. Dr. Mehmet Sıkı, bir haftalık tatil için geldiği Sındırgı'da Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle Pürsünler Mahallesi'nde bulunan leylek yuvalarını temizleyerek gelecek yıl için hazırladı. ‘Leylekçi Hoca' olarak tanınan Prof. Dr. Sıkı, ilçenin İbiller, Küçükbükü, Karakaya, Alacaatlı, Armutlu, Eşmedere, Kozlu, Mandıra ve Çaygören kırsal mahallelerinde bulunan leylek yuvalarında kış bakımı yapılması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Mehmet Sıkı, "Sındırgı'nın aşağı yukarı 6-7 köyünde toplam 20 yuvamız var. Elektrik direkleri üzerinde bu 20 yuvamız. Bu yuvaları 2010 yılında yapmış idik. Tabii arada geçen 7-8 yıllık dönemde leylek ilkbaharda geldiklerinde yuvalarında temizlik yapıyorlar, bakım yapıyorlar. Dolasıyla on yıldan beri yaptığımız leylek yuvalarında malzeme birikimi var. Hal böyle olunca da hele hele bu yağmurların başladığı dönemde bu malzemeler daha önce leylek yuvası 20 kilogram ağırlığında ise 40-50 kilogram, hatta literatürde leylek yuvalarının ağırlığı 250 kilograma çıktığı belirtiliyor. Netice itibarıyla leylekler şimdi Afrika'ya gittiler. Yağmurlar da başladı. Bunu fırsat bilerek kendi köyüm Pürsünler'de örnek bir çalışma olarak Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş'ın da araç temini, Mahalle Muhtarımız Mustafa Tekel'in de özel ilgisiyle bir haftalık tatil için geldiğim köyümüzdeki yuvanın bakım ve onarımını yaptık. Talep gelmesi durumunda İbiller, Küçükbükü, Karakaya, Alacaatlı, Armutlu, Eşmedere, Kozlu, Mandıra ve Çaygören kırsal mahallelerinde bulunan leylek yuvalarının da bakımının yapılmasında yararı olur. Leylekler her yerde olmuyor. Her yerde üremiyorlar. Leylekler Sındırgımızın da sembolü. Leyleklerin yaşadığı yerler sakin şehirdir, temiz şehirdir. Hele hele kuşların olduğu yerler daha verimli yerlerdir” dedi.

Leylek yuvalarının temizlenmesine katkı sağlayan Pürsünler Mahalle Muhtarı Mustafa Tekel ise, “Mahallemizde bulunan leylek yuvalarını Prof. Dr. Mehmet Sıkı ile birlikte temizliyoruz. Hocamız yuvaların temizlenmesi için bir talepte bulundu, biz de kendilerine belediye aracıyla yardımcı olduk. Yuvaların temizlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Emekli Prof. Dr. Mehmet Sıkı, leylek yuvalarında bulunan yuvaya yine leylekler tarafından taşınan yabancı ve riskli materyalleri topladı. Yapılan bu çalışma sayesinde yumurtadan çıkan leyleklerin ip ve misinalara takılıp sakat kalmasına veya ölmesine engel olduğu ifade edildi.