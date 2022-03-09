Profesör Satıl'dan minik öğrencilere biyoloji dersi

Gezi boyunca Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl da minik öğrencilere rehberlik ederek Biyoloji laboratuvarlarını gezdirerek buralarda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Mikroskopta inceleme yapan öğrenciler; burada terliksi hayvanı, soğan zarı ve çeşitli bitki hücrelerini gözlemlediler. Mikroskop altında hareket eden yüzlerce mikroskobik canlıyı gören öğrenciler hayranlıklarını gizleyemediler. Daha sonra zooloji laboratuvarında böcek koleksiyonlarını ve diğer canlılara ait örnekleri de görme fırsatı yakalayan öğrenciler Prof. Dr. Satıl'ı soru yağmuruna tuttular. Minik öğrencilerin Biyoloji ve canlılar dünyası ile ilgili merak ettikleri soruları cevaplandıran Prof. Dr. Satıl, minik öğrencilerin biyolojiye olan ilgilerinden memnun kaldığını söyledi.

Prof. Dr. Fatih Satıl; Bu tür araştırma gezilerinin çocukların ufkunu açtığını, merak duygusu geliştirdiğini ve ilgi alanlarına göre meslek seçimine etkili olduğunu ifade ederek Müdür Yardımcısı Ünal Tanrıkulu'na böyle bir etkinlik düzenlemelerinden dolayı teşekkür etti. Miniklerin üniversite gezisi Fakülte önünde hatıra fotoğrafı ile son buldu.