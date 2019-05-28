Proje bir yandan bilge kişiler yetiştirirken, bir yandan da dayanışmayı artırıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim-Bir-Sen ve Genç Memur-Sen tarafından Türkiye genelinde yürütülen “Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi'ne katılan yetkililer, Edremit Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğinin düzenlediği iftarda bir araya geldi.

Edremit Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen İlçe Temsilcisi Muharrem Yenigün, “İlk olarak 2017-2018 öğretim yılında düzenlenen ve 4 okuldan 4 öğretmenin danışmanlığını yaptığı 24 öğrencinin katıldığı ‘Bir Bilenle Bilge Nesil' isimli projemize bu yıl Edremit den 10 okuldan 11 danışman öğretmen ve 70 öğrencimiz katıldı. Proje kapsamında Balıkesir Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şubesi tarafından belirlenip temin edilen 3'er kitap öğrencilerimize ulaştırıldı. Öğrencilerimiz tarafından okunan kitaplar danışman öğretmenlerle birlikte tahlil edildikten sonra öğrencilerimiz kitaba ilişkin düşüncelerini yazıya dökmüşlerdir. Geçtiğimiz yıl iki öğrencimiz Balıkesir birincisi, 1 öğrencimiz de Balıkesir üçüncüsü olmuştu. Bu yıl da ilçe olarak aynı başarıyı göstereceğimize inanıyorum” dedi.

Balıkesir Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk'ta, “Sendika olarak üyelerimizin haklarını savunmak, onların daha iyi şartlarda çalışmalarını temin etmek için mücadele ettiğimiz gibi geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin iyi bir şekilde yetişmeleri konusunda da değişik çalışmalar yapıyoruz. Sendikamızın Genç-Memur-Sen ile birlikte yürüttüğü bu projeyle Aliya gibi bilgeleri, Fatih gibi çağ açıp çağ kapatan liderleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Sizler, bizim için umutsunuz. Kendi medeniyet tarihimizden hareketle kurulacak yeni medeniyet hamlemizin fatihlerisiniz.” diye konuştu.

Balıkesir Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Fehim Altun, Ali Erkoç ve Hasan Delibey, Genç Memur-Sen İlçe Temsilcisi Muhammet Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilcisi Serkan Şahin, Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkan Yardımcıları Selman Sönmez, Hasan Salih Toksöz ve Nurullah Demir, okul müdürleri, projeye katkıda bulunan danışman öğretmenler ve projeye katılan öğrenciler katıldı.

İftar programı projeye katkıda bulunan idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.