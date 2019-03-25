Proje için Yunanistan'a gittiler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, “Gelecekte Okullarda Kullanılacak Yeni Dijital Öğretim Yöntemleri” konulu Erasmus + KA2 Stratejik Okul Ortaklığı Projesi eğitimi için komşu Yunanistan'ı ziyaret etti.

Okulun Erasmus + Proje Ekibi 11 - 17 Mart 2019 tarihleri arasında İngilizce öğretmeni Sezen Ozan Gürkan koordinatörlüğünde komşu Yunanistan'ın Veria kentinde proje ortakları Almanya, İspanya ve Polonya'dan öğretmen ve öğrencilerle birlikte eğitim programına katıldı.

Okul Edebiyat Öğretmeni Eda Fitoz, İngilizce Öğretmeni Fatma Sarıyıldız, öğrenciler Selay Silcan, Çağlar Çokgezer, Mertcan Tuncer, Sude Küçükçü ve Barkın Özden hem ülkemizi tanıtmış hem de güvenli internetin yaygınlaştırılması amacıyla sunumlar yaptılar ve eğitim aldılar.