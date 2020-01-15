İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Proje tanıtım toplantısı yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında tanıtım ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında tanıtım ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Antalya Kaş Tarım Orman İlçe Müdürlüğü ile Kardeş İlçe olan Edremit İlçe Tarım Orman Müdürlüğü projeyi tanıtarak, proje kapsamında kazanılan deneyimleri paylaştı. Bu birlikteliğin ve kardeşliğin ilçeye katkı sağlayacağı vurgulanırken özellikle kurulmakta olan Edremit TDİOSB ile Süs Bitkisi üretiminde Edremit'in örnek bir kent hâline getirilmesi amaçlanıyor.


Toplantıya İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan Vekili Tümdeniz Çelebi, Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Semerci, Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Diker, Edremit Tarım ve Orman İlçe Müdürü Recep Özbudak, Proje Koordinatörü Ziraat Yük. Mühendisi Bülent Coşar, Proje Koordinatör Yardımcısı Ziraat Yük. Mühendisi Muzaffer Kaşıkçı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personelleri, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Edremit Üreticileri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.