“Protokol Kuralları” semineri yapıldı

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı tüm okul müdür ve yardımcılarına “Protokol Kuralları” konulu seminer verildi.

Hizmet içi eğitim kapsamında verilen seminerde sunumunu yapan Uzman Eğitimci Gönül Uman, bireysel, kurumsal, ulusal temsil ve saygınlık açısından bütün yöneticilerin ve her düzeyde çalışanların protokol kurallarını bilmeleri ve bu kurallara uymaları gerektiğini belirterek, seminerin bu anlamda yöneticilere ışık tutacağını söyledi. Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen seminere Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek Jandarma Bölük Komutanı Jnd. Bnb. Volkan Kocatürk, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ile okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.