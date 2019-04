Protokolden Balıkesirspor'a destek çağrısı

Kardemir Karabükspor galibiyetiyle ligde kalmayı garantileyen Balıkesirspor Baltok'a Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından destek çağrısı yapıldı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'un yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Balıkesirspor Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda kırmızı-beyazlı kulübün ekonomik sorunlarının çözülebilmesi için tüm şehre destek çağrısı yapıldı. 26 Nisan Cuma gününe kadar Nuno Andre Coelho'ya ödeme yapılmazsa Balıkesirspor Baltok'a 6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı gelecek.

Bahçeci: “Balıkesirspor şehrin birleştirici gücüdür”

Toplantıda ilk olarak konuşan Balıkesirspor Baltok Başkanı Mustafa Bahçeci, Balıkesirspor'un şehrin birleştirici gücü olduğunu belirtirken, kamuoyunun ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın desteğiyle takımın içinde bulunduğu zor durumdan kurtulacağını söyledi.

Bahçeci, “Balıkesirspor bu ilin birleştirici gücü, Balıkesirspor, Alacamescit ruhuyla bir araya gelen inanmışlığın, aşkın, mücadelenin ortak paydasıdır. Balıkesirspor zengini ile fakiri, genci ile yaşlısını her türlü siyasi görüşü birleştirebilen bir güçtür. Balıkesirspor mağlubiyette, galibiyette, karda, kışta, sıcakta kim olursanız olun, aynı aşkla coşup aynı aşkla üzülebildiğimiz bu ilin birleştirici gücüdür. Balıkesirspor'un en zor günlerinde hep yanında olan Balıkesir'in değerli iş adamlarına, belediye başkanlarına, ilin bürokratlarına, değerli basınına teşekkür ediyorum. Kulübümüzün bugün zor bir döneminde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kulübümüzün Süper Lig'den düştüğü tarih bu zorlu süreçlerin başlangıcıdır. Bu zorlu süreçte, bu zorlu sürecin başlangıcından itibaren benden önce kulübümüzde görev yapan Dr. Feyyaz Çiftçi Bey ve Remzi Boncuk başkanlarım da bu zorlu süreçlerde benzer mücadeleleri vermişlerdi. O tarihlerde görev yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur Bey'in büyük destekleriyle çok büyük sıkıntılarına rağmen kulübümüz 1. Lig'de tutunmuştur. Çünkü, futbol kulüplerinin maliyetleri çok yüksek, mali düzensizlikler halinde ise yaptırımlar çokça acıtıcıdır. Yer çekimi kanunu kulüpler için de aynen geçerlidir. Süper Lig'e ya çıkmayacaksınız ya da çıktıysanız düşmeyeceksiniz. Çünkü Süper Lig'den düştüğünüz takdirde oluşturulan yüksek bütçeler ve düştükten sonra karşılaşılan yüksek oranlı borçları bir alt ligdeki kulüp gelirleriyle göğüslemeniz mümkün olmamaktadır. Bu süreçleri yaşayan ve Süper Lig'den düşen Balıkesirspor'umuz dışındaki pek çok kulüp amatör lige kadar düşmüşlerdir. Bunun örnekleri Manisaspor, Gaziantep, Mersin İdmanyurdu gibi takımlardır. Bu süreçleri benden önce idare eden ve kulübümüze o dönemlerde de yüksek oranlarda destek veren başta o dönemki belediye başkanımız Ahmet Edip Uğur ve benden önce görev yapan kulüp başkanımız Feyyaz Çiftçi ve Remzi Boncuk'a teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

Bizim dönemimizde de büyükşehir belediyemizin bize destekleri olmuştur ve olmaktadır. Ancak kulübü transfer yasağı cezalı da olsa yönetim kurulumuzla devraldığımız 7 Mayıs 2018 tarihinden günümüze kadar geçen süreçte Balıkesir'imizin en değerli markası Balıkesirspor'u gözümüzden sakındık. Futbolcularımız, çok değerli teknik kadromuz ve taraftarlarımızla içinde bulunduğumuz pek çok sıkıntıyı büyük bir özveriyle göğüsledik. Sezon boyunca tabiri yerindeyse başımıza gelmeyen kalmadı. Ancak bu zorlu süreçlerde dahi bu kulüp Türkiye Kupası'nda son 16'ya girmiş olup, şu anda Süper Lig'de ilk 7'deki Çaykur Rizespor'u eledik, Trabzonspor'u da elemenin eşiğinden döndük ve son 16'ya girdik. Sezon başında spor çevrelerince küme düşecek takımlar listesinin başında gösterilmemize rağmen ligin bitimine 4 hafta kala kümede kalmayı garantiledik. Kulübümüzün sezon başından beri verdiği emekleri, Süper Lig'den düşmemizden itibaren; bizden önceki 2 dönem görev yapan başkanlarımız ve o dönemlerdeki belediye başkanlarımızın, taraftarlarımızın ve takımımızın verdiği emekleri 6 puan silimiyle ve transfer yasağıyla tehdit eden Nuno Andre Coelho dosyasında son 3 güne girdik. Bu borcun ödenmesi yahut da yapılandırılması noktasında yönetim olarak tüm gayretlerimize rağmen bu mümkün olmadı. Bu borç Süper Lig döneminden kalan 4 adet dosyanın sonuncusudur. Allah'ın izni ve sizin katkılarınızla. Büyükşehir Belediye Başkanımızın kalıcı gelirler noktasındaki destekleri ile Balıkesirspor'umuzun önü açıktır ve Türk spor ailesi içindeki saygın yerini daima muhafaza edecektir. Bu vesile ile sizleri burada görmekten memnuniyetimi belirtirken en kalbi duygularımla en derin saygılarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Yılmaz: “Kamuoyunun desteğini görmek istiyoruz”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bugün burada 23 Nisan'da, Çocuk Bayramı'nda hep beraberiz ve güzel bir şey için beraberiz. Balıkesirspor'un 1. Lig'de kalmasını sağlamak ve aynı zamanda da Balıkesirspor'un başarılarıyla anılmasını sağlamak. Bu noktada başkanlarımızın göstermiş olduğu özveri, taraftarımızın sevgisi, basının desteği ve iş adamlarımızın cömertliği Balıkesirsporumuzu her zaman olduğu gibi ayakta tuttu. Önümüzde kısa bir süre var. Bu süre içerisinde bütün Balıkesirspor'u sevenleri ama burada sadece Balıkesirspor'a para verebileceğine inandığımız iş adamları burada Balıkesirspor'a para vermiş insanları değil hayatında ilk kez belki Balıkesirspor'a para verecek insanlara seslenmek istiyorum. Burada basına önemli görevler düşüyor. Çünkü kamuoyunun desteği Balıkesirspor için çok önemli. Burada 10 TL, 5 TL demeden Balıkesirsporumuzun hesabına miktarı önemli değil, ne kadar çok insanımızın Balıkesirspor'a para yatırdığı çok önemli. Şahıs olarak çocuklarımız, gençlerimiz, ev hanımlarımız, iş dünyamız, öğretmenlerimiz herkes hep beraber Balıkesirspor'a sahip çıkıp Balıkesir'in en büyük birleştirici gücünü tekrar hissettirmeleri, biz varız demek ve bu işin siyaset üstü Balıkesirli olmanın ortak çatısı olduğunu göstermelerini talep ediyorum. Biz yerel yöneticiler olarak başkanlarımızla beraber gerekli altyapı çalışmalarını meclisimizin oy birliğiyle aldığı kararlarla ve iş adamlarımızın yatırım desteğiyle belirlediğimiz noktalarda hep beraber Balıkesirspor'a sabit gelirler getirecek ve yarının korkmadan transfer yapabileceği, gelirlerini sürekli olarak görebileceği altyapı çalışmalarını nasip olursa ilk meclisimizden itibaren gündeme getirip bununla ilgili STK'larla istişarelerimizi yapıp sabit gelirlere kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Bununla ilgili projesi olan çok arkadaşımız var. Şehir el birlik verdikten sonra Balıkesirspor'u her zaman destekleyecek bir gelir kaynağı elde edeceğine inanıyoruz. Çünkü şu anda bir sorunu çözüyoruz ama devam eden bir ligde ihtiyaçlar hiç bitmiyor, hayat devam ediyor. Tekrar büyüyen bir sarmal oluyor. Ben 86 yılından beri Balıkesirspor'u takip eden bir hemşehrinizim. Balıkesirspor'un kasasında para var. Ne yapalım diye düşündüğünü hiç görmedik. Hep bu şehrin, Balıkesir'i sevenlerin sahip çıktığı ve zamanı geldiğinde gereğini yaptığı bir dönem yaşadık. 1. Lig'de kalmayı Allah'ın izniyle garantiledik. Ama bir sonraki senenin güzel ve kaliteli geçmesi için, bizim transfer yasağına girmememiz ve Süper Lig'den kalan en son bakiyeyi tamamlamamız gerekiyor. Burada kamuoyunun desteğini görmek istiyoruz. Kamuoyu Balıkesirsporumuzu desteklesin, aşılamayacak hiçbir engelimiz yok. Ben kamuoyunun desteğinin geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı: “Balıkesirspor şehrin en üst değeridir”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise Balıkesirspor için bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Şuna inanıyorum; eğer hep birlikte küçük büyük demeden el birliğiyle bir işe koşarsak önce yüreklerimizde hissedersek ardından da bu iş için küçük de olsa bir katkı sunarsak inancımız ve töremiz gereği bunun bereketli sonuçlar getireceğine inanıyorum. 27 yıllık idarecilik hayatımda da bunun onlarca kez örneğini gördüm. 8-10 yaşındaki Balıkesirspor taraftarından başlayıp 80 kusur yaşındaki taraftarımıza kadar her düzeydeki kişinin sahiplendiği bir Balıkesirspor olur ise öncelikle Balıkesirspor oyuncularının ve yöneticilerinin motivasyonu artacak, kulübün manevi anlamdaki itici gücü oluşmuş olacak. Buna da ihtiyacımız var. Ardından da maddi problemlerimizi de aşabileceğimizi düşünüyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğinde şehrimizin en değerli markalarından olan Balıkesirspor'umuzun herkesin övgüyle bahsedeceği bir takım olacağına inancım tam. Ben de sporu seven birisi olarak her daim Balıkesirspor'umun yanında oldum. Bu konuda gücü olanlara da her ortamda fırsat bulduğumda Balıkesirspor markasının aşağılara düşmemesi için katkılarını beklediğimi her ortamda ifade ettim. Zaman zaman bu katkılar oluştu. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte şehrin markasını zirvede tutmaya devam edeceğiz. Bu konuda katkı sunacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.