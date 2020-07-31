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Protokolden güvenlik güçlerine bayram ziyareti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar ve protokol mensupları bayramda görevlerinin başında bulunan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar ve protokol mensupları bayramda görevlerinin başında bulunan güvenlik güçlerini ziyaret etti.


Bandırma'da protokol mensupları bayram nedeniyle görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Kurban Bayramı dolayısıyla hava üssü ziyaret edildi. Kaymakam Günhan Yazar, Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oğuz Okuyucu bir araya gelerek bayramda görevli pilotların bayramını kutladı. Buradaki ziyaretin ardından kentin giriş çıkışlarında bulunan güvenlik güçleri ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

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