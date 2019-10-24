PTT çalışanları Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Balıkesir PTT Başmüdürü Derviş Gökdoğan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

PTT'nin milli mücadele döneminden günümüze önemli gelişmeler gösterdiğini ifade eden Vali Yazıcı, PTT çalışanlarına yaptıkları başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Vali Yazıcı, "PTT ülkemizin en güçlü kuruluşlarından biri"

Bundan sonra da PTT'nin en iyi şekilde çalışmalarına devam edeceğine inandığını söyleyen Vali Yazıcı, "PTT teşkilatı ülkemizin en köklü kurumlarından birisidir. PTT teşkilatı değişen ve gelişen şartlara göre kendisini sürekli yenileyen bir kurumdur. Son yıllarda birçok alanda PTT tarafından vatandaşımıza sunulan hizmetlerin kalitesinin gelişerek arttığını görmekteyiz. Bankacılık faaliyetlerinden, kargo gibi daha birçok konuya kadar PTT'miz her türlü hizmetleri yapmaktadır. Bu hizmetleri ilimizde yürüten başta Başmüdürümüz olmak üzere PTT personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi.