PTT'den 180. müşteriye kuruluş yıl dönümü hediyesi

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 180. kuruluş yıl dönümü Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bağkur ücretini yatırmak için merkez şubesine gelerek PTT'nin kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan 180 numaralı gişe numarasını alan Tuncay Yörük'e PTT Başmüdürü Derviş Gökdoğan tarafından Milli Mücadelenin 100. yılı anısına basılan anma pulu serisi olan bir albüm hediye edildi.

PTT'nin 180. yıl dönümü Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Balıkesir PTT Başmüdürü Derviş Gökdoğan Türk posta tarihine değindiği açıklamasında, “Orta Asya'dan başlayan Türk göçleriyle Türk toplumlarında hızla gelişen posta, Büyük Selçuklu dönemiyle birlikte giderek önem kazanmış ve 13.yüzyılda Türk Devletlerinde bir teşkilat olarak yerini almıştır. 23 Ekim 1840 tarihine gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu; İstanbul ile diğer vilayetler arasında haberleşmenin yapılabilmesi için "Postane-i Amire" adıyla ilk Postaneyi açmıştır. Bugün 180. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Posta ve Telgraf Teşkilatımız ülkemiz genelinde 81 PTT Başmüdürlüğü ile 5 binden fazla işyeri ve 43 binden fazla çalışanıyla ülkenin her yerinde ve hayatın her alanında hizmetlerini sürdürmektedir. Balıkesir ilimiz genelinde ise Başmüdürlüğümüze bağlı PTT Merkez Müdürlüğü, PTT Şubesi ve PTT Acentesi olmak üzere toplam 80 PTT işyerinde hizmetlerimiz sunulmaktadır. Posta, kargo ve kurye başta olmak üzere, bankacılık, kredi işlemleri, elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon ve GSM fatura tahsilatları, Posta çek ve havale işlemleri, sigortacılık, e-ticaret, lojistik, PTTCELL gibi 500'ü geçen hizmet kalemiyle büyüyerek Türkiye'nin dünya markası haline gelen PTT A.Ş. gelişen teknolojisiyle birlikte kendini yenilemektedir. Teknolojik yatırımlarıyla Türkiye'nin yarınına değer katacak önemli bir aktör olarak, ülkemizin dünya ile entegrasyonunu sağlamaya devam ediyoruz. Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatlarının öneminin anlaşıldığı pandemi döneminde, tıpkı dün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük destekçisi olan PTT Ailesi olarak, ülkemiz için mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştık. Bu süreçte büyük bir vefa örneği sergileyen PTT emekçileri, maske dağıtımından sosyal yardımlara, maaş ödemelerinden lojistik hizmetlere kadar birçok konuda vatandaşların yanında oldu. Bir yandan gerek kurumsal tecrübesi ve gerekse ürün ve hizmet politikasıyla dünyadaki diğer posta teşkilatlarının arasında öne çıkarken, diğer yandan da gelişmeleri yakından takip ederek, yenilikleri birikim ve tecrübesiyle birleştirmektedir. Posta ve Telgraf Teşkilatımız her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ederek "gidilmeyen yere gitmek, olunmayan yerde olmak" ilkesiyle 2023 hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Yüce Türk Milletimizden aldığımız güç ve güven ile 180 yıllık tecrübesi olan bir teşkilatın mensubu olarak; 180. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyor, Posta ve Telgraf Teşkilatımızın çeşitli bölümlerinde görev yapıp da, hayatta olmayanlar, rahmetle, hayatta olanları minnet ve hürmetle anıyoruz. Halen görevi başında olan mensuplarımızı sevgi ve saygı ile selamlıyorum” dedi.

Bağkur ücretini yatırmak için merkez şubesine gelerek PTT'nin kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan 180 numaralı gişe numarasını alan Tuncay Yörük'e PTT Başmüdürü Derviş Gökdoğan tarafından Milli Mücadelenin 100. yılı anısına basılan anma pulu serisi olan bir albüm hediye edildi.