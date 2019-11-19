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Pulluğuna takılan taş tarihi eser çıktı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürerken pulluğuna Roma dönemine ait tarihi taş takıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürerken pulluğuna Roma dönemine ait tarihi taş takıldı.


Kalebayır Mahallesinde Y.Ö (44), tarlasını sürerken pulluğuna bir taşın takıldığını görünce, bunun tarihi değeri olabileceğini düşünerek jandarmaya haber verdi. Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ve Salur Jandarma Karakol ekipleri Bandırma Müze Müdürlüğüne haber verdi. Birlikte taşın bulunduğu tarlaya gittiklerinde pulluğa takılan taşın Roma dönemine ait mezar taşı veya kitabe olabileceği belirtilerek Bandırma Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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