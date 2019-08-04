Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Fesitivali eğlenceli aktiviteler ile devam ediyor

Balıkesir Motosiklet Festivali büyük ilgi çekiyor.

Gün içinde yapılan etkinliklere motosiklet tutkunları büyük ilgi gösteriyor. Türkiye'nin ve dünyanı çeşitli ülkelerinden gelen motosiklet tutkunları Ayvalık ve çevresini de tanıma imkanı bulurken bir yandan da komite tarafından hazırlanan oyunlara katılıyorlar. Ödüllü gol yarışması, zıpçıktı yarışması, Quick Denge Yarışması, ödüllü halat çekme yarışması, yavaş gitme yarışması gibi bir çok etkinlik gerçekleştiriliyor. Festival alanında motosiklet tutkunları için aralarında Q-Truck'ında bulunduğu bir çok stand açılarak yeni ürünler camiaya tanıtılıyor.

Festivalin ana sponsoru Quick Sigorta markasının sahibi Mahir Holding'in CEO'su Levent Uluçeçen, “Bu üçüncü yılımız. Kuruluşumuzdan itibaren motosiklet kullanıcıları ile birlikte hareket ettik. Onlar ile ilgili poliçeler yaptık. Şu anda yüzde 40 çivarında Türkiye'de bulunan motosikletlerin yüzde 40'ı Quick Sigorta sigortalıyor. Kuruluşumuzdan itibaren bunu hedeflemiştik. Birlikte hareket etmeyi hedeflemiştik. Hayata geçiriyoruz” dedi.

Motosiklet camiasının daima yanlarında olduklarını ifade eden Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar “Quick Sigorta olarak 2017 yılında faaliyete başlamış yüzde yüz yerli bir sigorta şirketi. Faaliyete başladığı ilk günden itibaren de poliçe bulmakta zorlanan motosiklet camiasına önce çözüm üreterek başladık. Tüm motosikletçilerin, motosiklet dünyasının yanında yer aldık. O günden bu güne kadar hem festivallerde, hem fuarlarda motosiklet dünyası ile birlikte yer aldı. Bu sene biz Balıkesir'de ikinci kez yer alıyoruz. Festivale adımızı verdik. Artık Quick Balıkesir Motosiklet Festivali olarak anılıyor. Şu anda trafik sigortalarında özellikle motosiklet segmentinde yüzed 35'i geçen bir Pazar payına sahibiz. Tüm trafik sigortalarında ise adette Türkiye birincisiyiz. Bunda yerli şirket olmamızın önemi büyük. Biz bu toprakların ihtiyacını biliyoruz. Evet burada bir çok sponsorluklar oluyor. Bir çok şeyler oluyor. Biz farkındaysanız CEO düzeyinde Genel Müdür düzeyinde ve genel müdür yardımcılarımız düzeyinde aslında ekibimizin büyük bir kısmıyla buradayız. Ekibimizin diğer bir kısmı da Artvin'de motosiklet festivalinde. Biz motosiklet dünyası ile sürekli bir aradayız. Onları ihtiyaçlarını biliyoruz. Onlar için çözüm üretiyoruz. Onlar ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Onlarda bizi aralarına kabul ettiler. Bundan ayrıca mutluluk duyuyoruz” dedi.