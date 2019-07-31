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Quick Sigorta Balıkesir Motofest başlıyor

Quick Sigorta ve 10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübünce bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan "Quick Sigorta 9.

Quick Sigorta ve 10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübünce bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan "Quick Sigorta 9. Balıkesir Motofest", Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 1 Ağustos'ta başlayacak.


Ayvalık Cunda Adası'nda yapılacak festivale, Türkiye'nin her yerinden motosiklet tutkunlarının gelmesi bekleniyor.


Festivalde, çadır kamplar yapılarak ödüllü yarışmalar düzenlenecek, çevre gezileriyle Balıkesir'in tarihi ve turistik yerleri ziyaret edilecek.


Festival kapsamında, Fatma Turgut, Doğukan Manço, Gülçin Ergül, Otuzbeşlik Rocks, Kasamam, Şahıs, Afinar, Dj. Açelya, Dj. Cengiz Cebeci konser verecek. Ayrıca, Türkiye'nin ilk motosiklet filmi olan "Şeytan İcadı"nın çekimleri de yapılacak. Festival, 4 Ağustos'ta sona erecek.

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