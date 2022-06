Rahvan at yarışları 41'nci kez koşuldu

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek mahallesinde bu yıl 41'ncisi düzenlenen rahvan at yarışları ve atlı okçuluk oyunları festivali büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Has Tavuk firmasının sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli boylarda 150'nin üzerinde at yarışırken, atlı okçuluk gösterileri de nefes kesti.

Rahvan At Yarışlarının Kırkpınar'ı olarak nitelendirilen Karapürçek Rahvan At Yarışları bu yıl 41'nci kez koşuldu. Atlı okçuluk oyunları festivalinin de yer aldığı etkinlikte 150'nin üstünde at boylarında birinci olmak için yarıştı. Çok sayıda yarış severin izlediği karşılaşmanın onur konuğu MHP Bursa Milletvekili ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman oldu. Yarışlarda Büyükataman'ın sahip olduğu iki at da yarışlara katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 41'nci Karapürçek Rahvan At Yarışmasında düzenleme komitesi yarışa katılacak atların boylarını belirlemesiyle devam etti. Boylar belirlenirken kalabalık topluluğa yönelik atlı okçuluk gösterileri yapıldı. Susurluk Belediye Başkan Vekili Kamil Gürel'in konuşmasının ardından yarışlara geçildi. Türkiye genelinden gelen 150 at yarış boyunca boylarında birinciliği elde etmek için yarıştı. Yarışlara MHP Genel Sekreteri ve MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Susurluk Belediye Başkan Vekili Kamil Gürel, CHP Susurluk İlçe Başkanı Ümit Bekir Barut'un yanı sıra belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 41'nci Susurluk Karapürçek Rahvan At Yarışları'nın bu yılki sponsoru da yine Has Tavuk firması oldu.

Özdemir: “Sosyal sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz”

Has Tavuk Bölge İdari İşler Müdürü İbrahim Özdemir, sponsoru oldukları etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Karapürçek beldesinde gerçekleştirilen rahvan at koşusunda birlikteyiz. Biz Has Tavuk olarak bulunduğumuz coğrafyada sosyal paydaşlarımızla bu tarz sportif etkinliklerde bir araya gelmekten çok mutluyuz. Sadece sporda değil çevreyle ilgili çalışmalarda, çocuklarla ilgili çalışmalarda da sosyal sorumluluk taşıyoruz. Rahvan atçılığın Kırkpınar'ı olarak adlandırılan bir yerdeyiz. Gerek bölge halkının gerekse Türkiye'de herkesin çok ilgiyle takip ettiği bir yarış. Bu senede geçen seneden çok daha fazla katılımla gerçekleşiyor. Bu yıl da çok güzele bir yarış izleyeceğiz. Katılımcı olan, sosyal paydaş olan, destek veren herkese biz de Has Tavuk olarak şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.