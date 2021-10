Rahvan at yarışları İvrindi'ye yakıştı

5'incisi düzenlenen Rahvan At Yarışları, İvrindi ev sahipliğinde seyir zevki yüksek yarışlarla geçilirken kıyasıya mücadele ile sporseverlerden tam not aldı.

127 yerli at ırkının mücadele ettiği İvrindi Rahvan At Yarışlarına İl dışından bir çok sporcu ve seyirci katılımı oldukça renk kattı

İvrindi'de ilkini gerçekleştiriyoruz

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın İvrindi'de ilk olarak gerçekleştirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Geleneksel rahvan at yarışlarının sürekliliğini sağlamak için çalışacağız. Ata sporumuza olan bağlılığımızı ilçemiz bugün bir kez daha gösterdi. Gerek sporcu sayısı, gerek her bölgeden yarışmaya gelen 100'ün üzerinde yerli ırk ve sporsever Meydanı doldurmuş durumda. Bundan önceki yıllarda amatör bir ruh ile bu ata sporumuz yapılmış, bu günlere kadar binbir emek ile günümüze getirilmiş. Ama bizler bu sporumuzu daha donanımlı alanlar yaratarak, profesyonel hale getirip seyir zevki yüksek konuma getirme çabasında olacağız.

At bizim kültürümüzde çok önemlidir

Türklerin Orta Asya'dan bu yana 3000 yıllık tarihsel sürecimizde atlar daimi arkadaşımız olmuştur diyen Başkan Cengiz “ Türk- İslam Medeniyeti olarak bizler 3 kıtayı bu atlar ile fethettik. Tabi modernleşme süreci ile birlikte artık at hayatımızda yer almıyor. O yüzden huzurlarınızda atın bakımından, yetiştiriciliğine kadar bu mesleği severek yapan ve ata sporumuzun yaşatılmasında emek sahibi olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü bu modern dünyada, tarihimizi sahip çıkmak, geleneklerimizi gelecek kuşağa aktarmakta güçlük çekegilececeğimiz bu dönemde bu mesleği ifa etmek gerçekten takdire şayan. İnşallah bizler de İvrindi idarecileri olarak bu sporu seven kıymetli halkımızdan aldığımız güç ile diğer ilçeler gibi bu ata sporumuzu sürdürmenin mutluluğunu yaşayacağız inşallah.

Bu spor için tek yürek olduk

Bu sene ilçemizde bu Rahvan'ın koşulmasının oldukça farklı hikayesi olduğunu dile getiren Başkan Cengiz “ Bu sporumuzu ilçemizde ifa eden sporcular, ata sporumuzu sevenler ile defalarca görüşme gerçekleştirdik. Hani ilk başta söylediğimiz gibi hep birlikte yöneteceğiz ilçemizi diye. Bu sözden yola çıkarak hep birlikte karar verdik bunu gerçekleştirmekte karar kıldık. İyi ki de yapmışız diyoruz. Bu yıl ilkini gerçekleştirdik. Heyecan dozu yüksek, mücadelesi bol Yarışları başından sonuna izledik. Yaklaşık 6 saat süren bir yarışlara ev sahipliği yaptık gururluyuz. Bu spor için ilçemize teşrif eden misafirlerimize, yarışan sporcularımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Seneye yine gerçekleştireceğimiz organizasyonda tekrardan görüşmek üzere”

Geçmişten ne getirdiysem onu biliyorum

Savaştepe, Bigadiç, Karapürçek şimdi de İvrindi ev sahipliğinde bu ata sporumuzu gerçekleştiriliyor diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “ Bir adama sormuşlar ‘ne biliyorsun?' Geçmişten ne getirdiysem onu biliyorum demiş. Bizler ata sporumuza sahip çıkmayı, gelecek kuşağa aktarmayı şiar edinmiş biz iliz. Şu an Manisa'da yağlı güreş düzenleniyor, bizler de yağlı güreş düzenlenen kentler birliği başkanıyız. Yağlı güreşi ne kadar önemsiyor isek rahvan at yarışı sporumuzu da o denli önemsiyoruz.

3 sene içerisinde yeni tesisler inşa edeceğiz

Rahvan at Yarışları ilimizde önem verilen sporların başını çekiyor diyen Yücel Yılmaz “ Koşuların yapıldığı alanları üç yıl içerinde modernleşmiş tesisler inşa ederek, daha organize ve sürdürülebilir bir kimyaya bütündüreceğiz. Bunun için ekiplerimiz ve Belediye Başkanlarımız ile daima kontak halinde ve akıl birliği içerisindeyiz. Tek derdimiz ata sporlarımızı izlemeye gelen herkesin memnun bir şekilde alandan ayrılması. Her yıl üstüne koyarak organize olan bir belediyelerimiz var. El, akıl ve güç birliği ile daha da güzelleşecek ve modernleşeceğiz. Bu organizasyonu gerçekleşmesinde emek veren İvrindi Belediye Başkanımız Yusuf Cengiz ve ekibi başta olmak üzere destek verenlere teşekkür ediyorum. Rabbim atlarımızın ayaklarına taş değdirmesin.” dedi

Yaklaşık olarak 6 saat süren ve heyecan dozu yüksek yarışmalar sonucu dereceye girenlere kupa, madalya ve ödülleri protokol tarafından taksim edildi.

Bu yıl birincisi düzenlenen İvrindi Rahvan At Yarışlarına Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İvrindi Kaymakamı Mevlana Kürkçü, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay, Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Durak, İvrindi İlçe Protokolü ve 5 bine yakın seyirci katılım sağladı.