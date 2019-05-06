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Ramazan Ayının coşkusu 10'da

Açıldığı günden itibaren Balıkesir’in eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, ziyaretçilerini 6 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında birbirinden özel Ramazan ayı etkinlikleri ile karşılayacak.

Açıldığı günden itibaren Balıkesir'in eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, ziyaretçilerini 6 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında birbirinden özel Ramazan ayı etkinlikleri ile karşılayacak.


10 Burda AVM, Ramazan ayı boyunca her Cuma, Cumartesi, Pazar günleri ücretsiz düzenlenecek etkinliklerle Ramazan ayının coşkusunu ziyaretçileriyle birlikte yaşıyor. Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında gölge oyunu, orta oyunu, Kavuklu ve Pişekar, Aşuk ile Maşuk, meddah gibi geleneksel Ramazan etkinlikleri ile fasıl, illüzyon gösterileri, çocuk atölyeleri ve tiyatroları gibi pek çok etkinliği iftar öncesi 19.00'da ve iftar sonrası 21.00'da ziyaretçileri ile buluşturacak olan 10 Burda AVM, Sahne 10'da kurulacak Ramazan Sokağı ile de kültür mirasımız olan geleneksel el sanatlarının yanı sıra hurma, kuruyemiş, pişmaniye, dibek kahve gibi çok özel Ramazan lezzetlerine uzanan tatları da ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.


10 Burda AVM ziyaretçilerini Ramazan ayı ruhunu birlikte yaşamaya davet ediyor.

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