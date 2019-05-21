Rayların eski efendisi TIR ile yola çıktı

Balıkesir Gar havzasında sergilenen 57003 Buharlı Lokomotif TCCD Genel Müdürlüğü'nce Manisa'ya gönderildi.

1960'lı yıllarda Balıkesir'e hizmet veren ve teknoloji ile mücadelesini kaybetmesi sonrası yaklaşık 15-20 yıldır Balıkesir Gar havzasında sergilenen 57003 Buharlı Lokomotif ‘Kara Tren' TCDD Genel Müdürlüğünün talimatıyla Manisa Şehzadeler Belediyesine gönderildi. Şehzadeler Belediyesi Balıkesir'den gelen Buharlı Lokomotifi Organize Sanayi Bölgesinde sergileyecek.

Balıkesir'in tarihi kara treninin lokomotifi artık yok. 1956 yapımı olduğu bilinen ve 1960 yıllarda Balıkesir-İzmir, Balıkesir Bandırma, Balıkesir-Kütahya hattı arasında yük ve insan taşımacılığı yapılan ve bir döneme damgasını vuran 57003 buharlı lokomotif, gelişen teknolojiyle birlikte yerini Dizel Tren Setleri (DMU) ve Yüksek Hızlı Tren'lere (YHT) bıraktı.Balıkesir'in kara treni teknolojiyle birlikte ömrünü tamamlayarak Balıkesir gar havzasında nostaljik olarak raylar üzerine Gar Müdürlüğü havzasında sergileniyordu.

Balıkesir Gar havzasının Milli Emlak Müdürlüğüne devredilen alanında kalan Buharlı lokomotif Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün talimatı ile 2 TIR çekicisi ile Manisa Şehzadeler Belediyesine gönderildi. Şehzadeler Belediyesi de TIR'larla gelen Buharlı Lokomotifi Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB)' de sergilenmek üzere yeni yerine konulduğu öğrenildi.