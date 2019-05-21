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Refüje çarpan araç takla attı: 1 ağır yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan araç takla attı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan araç takla attı. Otomobilin içinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, 10 TB 191 plakalı aracı ile çevre yolunda Biga yönünden Gönen istikametine gitmekte olan Behman Göktepe (68), karşısına çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı. 15 metre sürüklenen aracın içinde sıkışan sürücü Behman Göktepe, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil ambulansıyla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Trafik kazası sonrası olay yerine gelen Gönen Belediyesine ait ekipler yola sızan akaryakıt, yağ ve parçaları temizleyerek, yolu trafiğe açtılar. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili tahkikata devam ettiği öğrenildi.

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