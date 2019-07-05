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Rektör Büyükuslu, Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.


Vali Ersin Yazıcı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Balıkesir'e gelen Dr. Ali Rıza Büyükuslu'yu makamında ağırladı. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Vali Ersin Yazıcı ise ziyaretinden ötürü konuk Rektöre teşekkür etti.


2019-2020 eğitim-öğretim yılında 5 fakülte 12 bölümüne öğrenci alacak olan Fenerbahçe Üniversitesi'nin Ataşehir Kampüsü'nün tanıtım faaliyetleri kapsamında Balıkesir'e gelen Rektör Prof. Dr. Büyükuslu, Fenerbahçe Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında Vali Yazıcı'ya bilgi verdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Yazıcı, Fenerbahçe Üniversitesine eğitim yolculuğunda başarılar dileyerek, Rektör Prof. Dr. Büyükuslu'yu tebrik etti.

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