Rektör İlter Kuş görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. İlter Kuş için senato huzurunda devir teslim töreni düzenlendi. Rektör Kuş, yaptığı ilk açıklamada, "2023 vizyonu çerçevesinde elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi.

Balıkesir Üniversitesi'nde devir teslim töreni yapıldı. Eski Rektör Kerim Özdemir, senato huzurunda yapılan törende, yorulanların kenara çekildiğini söyledi. Özdemir, "Üniversitede bir görev değişimi söz konusu. Yorulanlar kenara çekiliyor yeni kan göreve taşınmış oluyor. Bu güzel bir şey bir anlamda kurumların dinamik kalmasına katkı sağlıyor. Geçmişte beraber çalıştığımız arkadaşlarla, zor bir dönem geçti. Beraber yönettik günahıyla sevabıyla. Ve hep beraber üniversitemize katkı vermeye gayret ettik. Balıkesir Üniversitesi'ne katkı vermek, şehre katkı vermek bizim sorumluluğumuz. Bu yönetim görevi yeni ve emin ellere teslim ediliyor. Ben şimdiden arkadaşımıza teşekkürler ediyorum" dedi.

Göreve atanan Prof. Dr. İlter Kuş ise 2023 hedeflerine vurgu yaptı. Rektör Kuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış bulunmaktayım. Önümüzdeki süreçte 2023 vizyonu çerçevesinde elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. İlimde, sanayide, sağlıkta ve sosyal faaliyetlerde Balıkesir Üniversitesi'ni daha üst noktalara getirmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Balıkesir Üniversitesi'nde daha önce idarecilik görevlerim oldu. İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda ardından Hemşirelik Meslek Yüksekokulu'nda müdürlük görevlerim oldu. Son 4 yıldır sayın rektörümüzün yanında rektör yardımcısı olarak çalıştım. Kendisinden öğrendiğimiz çok şey oldu. Tecrübelerinden çok faydalandık. Amacımız bulunduğumuz noktadan daha ileriye nasıl götürebiliriz. Bunun için nasıl koşturabiliriz, onun gayreti içerisindeyiz. Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Törene AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz katıldı.