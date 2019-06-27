Rektör Köse, Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

Dr. Saffet Köse, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Vali Ersin Yazıcı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Balıkesir'e gelen Dr. Saffet Köse'yi makamında ağırladı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Vali Ersin Yazıcı ise ziyaretinden ötürü konuk Rektöre teşekkür etti. İlmiyle XVII. yüzyıla damgasını vuran Katip Çelebi'nin adını taşıyan üniversitenin, 2010 yılında kurulduğunu ifade eden Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İKÇÜ Üniversitesi tarafından yürütülen bilimsel çalışmalar ve projeler hakkında Vali Yazıcı'ya bilgi verdi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Yazıcı, Katip Çelebi Üniversitesi'nin yeni bir üniversite olmasına rağmen hızla geliştiğini belirterek, Rektör Prof. Dr. Köse'yi tebrik etti.