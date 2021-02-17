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Rektör Kuş, Acil asistan hekimlerini kabul etti

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. İlter Kuş, 1 Şubat 2019 tarihinde faaliyete geçen Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Kliniğinin geçtiğimiz günlerde göreve başlayan ilk asistan hekimlerini makamında kabul etti.


BAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Çağlar ve Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyelerin de yer aldığı ziyarette Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, uzmanlık eğitimlerine başlayan asistan hekimleri başarılarından dolayı tebrik etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, burada yaptığı değerlendirmede, BAÜN Hastanesi Acil Servisin açılmasının ardından uzmanlık eğitimi vermeye başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken; "Hastanemiz her anlamda büyüyor, gelişimini hızla sürdürüyor. 3. Basamak statüsündeki Acil Servisimizin uzmanlık eğitimine de başlaması, üniversitemiz ve Balıkesir için sevindirici. Hocalarımızı ve genç asistan hekimlerimizi tebrik ediyorum. Yeni dönemde 15 asistan doktor kadrosu daha açılan Acil Tıp Kliniğimizin çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


BAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Çağlar ve beraberindeki Anabilim Dalı personeli de Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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