Rektör Kuş, Deney hayvanları üretim laboratuvarını inceledi

Dr. İlter Kuş, üniversitenin Deney Hayvanları Üretim, Bakım ve Araştırma Merkezi'ni (BAÜN-DEHAM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Bulmuş'tan merkezin çalışmaları hakkında bilgiler alan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a Genel Sekreter Yemliha Yanar ile Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Emingil ve Salim Başaran da eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş ziyaret kapsamında ayrıca merkezde yürütülen 3. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası kursiyerleri ile de bir araya geldi. Üniversite içi ve dışından 34 araştırmacının katıldığı kurs hakkında Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Özgür Bulmuş, program kapsamında teorik derslerin yanında yoğun uygulama eğitimleri verildiğini belirtti. 10 gün süren kursun, yalnızca bilimsel alt yapısı yeterli üniversitelerde gerçekleşen bir eğitim olduğunu ifade eden Bulmuş, kendilerine sunulan araştırma altyapısı ve destekleri için Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkür etti.

Dr. İlter Kuş da bilimsel üretim yarışında Üniversite olarak sunulan kapsamlı olanaklar ile akademisyenlerin ve araştırmacıların yanında olduklarını söylerken, merkez çalışanlarına ve araştırmacılara da çalışmalarında başarılar diledi.