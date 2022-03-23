Rektör Kuş'tan Meclis Başkanı Şentop'a teşekkür ziyareti

Dr. İlter Kuş'tan, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, BAÜN Kongre ve Kültür Merkezi ile Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesinin açılış programına katılan, aynı zamanda BAÜN Hukuk Fakültesi açılış dersini de veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Dr. İlter Kuş, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a, 2021 yılı Kasım ayında gerçekleşen açılış programına katılımları için teşekkür ederek, çalışmalarında da başarılar diledi. Gerçekleşen ziyarette, Balıkesir Üniversitesindeki güncel gelişmeler ve çalışmalarla ilgili olarak bilgi paylaşımında da bulunuldu. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da ziyaretleri için konuklarına teşekkür etti.