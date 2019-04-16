Rektör Özdemir : "Gönen sağlık kenti olacak"

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ile Gönen Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Balıkesir'in Gönen ilçesinde kurulacak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi için çalışmalar sürüyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi için Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi ile Gönen Belediye Başkanlığı arasında işbirliği protokolü kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve Gönen Kaplıcaları İşletmesi Aş. Yönetim Kurulu Üyeleri, Nesrin Osman, Ülkü Dönmez, Adnan Bakan, Vedat Erkoyuncu, Kaan Aktay'ın katıldığı toplantıya Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in başkanlığındaki üniversite heyetinde, Prof. Dr. Suat Uğur, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Uğur Günşen, Genel Sekreteri Cihangir Boz ve Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Arucu eşlik etti.

Toplantıda konuşan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz “Türkiye'nin sağlık turizminde ilçemizin marka değerinin daha üst seviyelerde olması için bu projeyi önemsiyoruz. Bu proje Gönen'in stratejik planı haline gelecek. 20-25 bin m2 büyüklüğünde bir sağlık kenti olmasını sağlayacak" dedi.

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ise "Üniversitemizle Ar-Ge çalışmalarımızı da fazlasıyla artırmak istiyoruz. İnanıyorum ki hem ülkemiz için hemde ilçemiz için oldukça faydalı olacak. Önümüzdeki sene Gönen Meslek Yüksek Okulumuzda 3-4 bölüm daha açılacak bu kapsamda ilçemizdeki kapasite artmasına ve şehrimizde kurulacak olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Gönen'imize önemli bir katkı sunacağını inanıyoruz.” diye konuştu.

Toplantı öncesinde, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak kendisine hediye takdim etti.