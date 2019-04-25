Rektör Özdemir, öğrencilerle buluştu

Dr. Süleyman Özdemir, öğrencilerle buluştu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Meslek Yüksekokulu öğrenci buluşmalarında okulun bölümleriyle ilgili meslek guruplarının temsilcileri iş tecrübelerini paylaştılar. 2 gün süren buluşmalar Belediye Kültür salonunda yapıldı. kapsamında öğrencilere panelistler meslekleriyle ilgili iş tecrübelerini sunarlarken, öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırdılar. İlk günü öğrenci-özel sektör buluşması, Rektör-Öğrenci buluşmasında ise Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Süleyman Özdemir öğrencileriyle buluştu. İkinci günü de sağlık sektörü ve öğrenci-Manyas yerel yönetimler buluşmasına ayrıldı. Sağlık sektörü buluşmasına Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim yardımcısı Dr. Ersin Atıcı ile Manyas Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Emine Dinler, yerel yönetimler buluşmasında ise Manyas Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir, Gençlik Merkezi Müdürü Meltem Kara panelist olarak katıldılar.