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Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'tan BAÜN hastanesine ziyaret

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. İlter Kuş, Balıkesir Üniversitesi Hastanesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Kılıç ve BAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu'nun eşlik ettiği Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, Psikiyatri Kliniğini ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a, klinikte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tunay Karlıdere, hastaların tedavilerine katkı sağlamak amacıyla yapılan çeşitli etkinlikleri de anlattı. Prof. Dr. Tunay Karlıdere, "Tatlı Çarşamba" olarak adlandırılan mutfak etkinliği, haftada 2 gün Psikolog eşliğinde gerçekleştirilen günaydın toplantıları, hastaların ince motor becerilerinin desteklendiği bileklik, takı, spanç, puzzle ve mandala yapımı ile müzik eşliğinde yapılan hafif fiziksel faaliyetler hakkında bilgiler paylaştı. Karlıdere, ziyareti ve ilgileri nedeniyle Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkür etti.


Dr. İlter Kuş da burada yaptığı değerlendirmede, Üniversite Hastanesi'nin tüm birimlerinde gerçekleştirilen çalışmalarla, sağlıkta öncü ve güven veren bir merkez olarak faaliyet yürüttüğünü dile getirdi. Vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunulması noktasında sağlık çalışanlarının her zaman destekçisi olduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, hastane yönetimine ve hastane personeline de çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

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