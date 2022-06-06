Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu öğrencileri ustalarını aratmadı

Edremit Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu Tiyatro Ekibi'nin hazırlamış olduğu gecedeki tiyatro gösterisi usta sanatçıları aratmadı.

Okul Türkçe öğretmenleri Gökçen Yüksel ve Tuncay Çoğul'un yönetiminde hazırlanan tiyatro etkinliği, Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde seyircilerin beğenisine sunuldu.

Uzun ve meşakkatli bir sürecin sonunda hazırlanan dört ayrı oyunda öğrencilerin ortaya koydukları performans ise ayakta alkışlanırken tiyatro severlerden tam not aldı.

Geceye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, kurum idarecileri, öğretmenler, öğrenciler, sanatsever vatandaşlar da katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Yakup Özbek, öğrencileri tiyatro gösterisine hazırlayan öğretmenleri ve oyunları sergileyen öğrencileri tebrik etti. Özbek, “Çocuklardaki bu özgüveni sağlayan başta anne ve babalar olmak üzere değerli ve başarılı öğretmenlerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum, hepsinden Allah razı olsun. Çocuklar çok başarılıydılar ve ileriki senelerde bu çocukları birer usta oyuncu ve sanatçı olarak televizyonlarda seyredeceğimizden kuşkunuz olmasın”dedi

Oyunlar da ilçenin sevilen kişilerinden olan ve ani vefatı ile derin üzüntüye sebep olan beden eğitimi öğretmeni Hasan Onur'da unutulmadı. Son oyun, kıymetli öğretmen Hasan Onur'a atfedildi. Hasan Onur'un ailesinin de katıldığı gösterinin son bölümü yoğun duygusal anlara sahne oldu. Onur öğretmen, rahmetle anılırken, onun unutulmadığı düşüncesi bu oyunla ifade buldu.

Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu Müdürü Kural Eken ise, öğretmen ve öğrencileri ile gurur duyduklarını, öğrencilerin adeta profesyonel birer sanatçı edasıyla performans sergilediklerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.