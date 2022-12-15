Rengârenk sardunyalar Ayvalık'ı süslüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; belediye Atatürk Koruluğu'ndaki bahçesinde yetiştirdiği binlerce çiçeği, kent genelindeki saksılara dikerek rengarenk bir görüntü oluşturuyor.

Yeni yıl öncesi ekimi tamamlanan sardunyalar kent görünümünün güzelliğine güzellik katıyor. Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve yeşil alanların dışında kent estetiği için konulan saksıları yetiştirdiği sardunyalar ile doldurup, ilçenin dört bir yanını süslemeye devam ediyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in 'Daha yeşil bir Ayvalık' sloganıyla yola çıkan ekipler kentin tüm noktalarında yeşil alanlarda periyodik bakım çalışması gerçekleştirirken, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı Cunda Köprüsü ve merkezi noktalarda sardunya dikimlerini gerçekleştirdi. Kenti çiçek bahçesi haline getirmek için yapılan çalışmalar dahilinde bin 500 sardunya çiçeği ekildi.

Vatandaşlar da kent genelinde gerçekleştirilen çiçeklendirme çalışmalarından memnuniyet duyduğunu belirtiyor.