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Rengin Yolcu dualarla uğurlandı

Balıkesir Karahallılar Anonim Şirketi’nin ortaklarından Melih Yolcu’nun eşi Rengin Yolcu (54) dün son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Balıkesir Karahallılar Anonim Şirketi'nin ortaklarından Melih Yolcu'nun eşi Rengin Yolcu (54) dün son yolculuğuna dualarla uğurlandı.


Balıkesir'in tanınmış iş adamlarından ve Karahallılar Anonim Şirketinin ortaklarından Melih Yolcu'nun eşi Rengin Yolcu geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti. Merhume Rengin Yolcu öğle vakti Zağnos Paşa caminde kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığına defnedildi. Merhumenin cenazesinde çocukları Zeynep, Elif ve Emre Yolcu'yu eş, dost ve akrabaları yalnız bırakmadı.

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