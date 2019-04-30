İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Resim sergisi geliri öğrencilere burs olacak

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde yardım kuruluşu üyeleri resim sergisi açtı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yardım kuruluşu üyeleri resim sergisi açtı.


Bandırma Yardım Sevenler Derneği, Bandırma Halk Eğitim'de açtığı resim kursu ile dernek üyelerine resim kursu verilerek 12 üyenin birbirinden muazzam 64 eseri Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi, Melih Çınar Sergi Salonu'nda sanat severlerle buluştu. 64 eserin sergilendiği resim sergisindeki resimlerden elde edilen gelir ile öğrencilere burs sağlanması amaçlanıyor.


Bandırma Yardım Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Zeliha Levent “Öğrenci bursu katkı amaçlı, yağlı boya kursu açtırdık. 12 tane üyemizle birlikte 64 eser meydana getirdik. Gerçekten özveriyle elde edilen bir sonuç. Bunları satışa sunarak öğrenci burslarına katkı yapmayı hedefliyoruz. Resim sergimiz 4 gün boyunca sanatseverlere açık kalacaktır. Derneğimizin faaliyeti olarak ta Ankara'ya gidecektir. Aynı zamanda da Türk Sanat Müziği Konserlerimiz gerçekleştirmekteyiz. Dernek çalışmaları yanı sıra dernekler olarak sesini herkese duyurmaya çalışıyor.


“Başta kalem tutmayı öğrettik”


Bandırma Halk Eğitimi Merkezi'nde Resim öğretmeni Serap Yıldız “Bandırma Halk Eğitimi Merkezi'nde Resim öğretmenliği yapmaktayım. Bandırma Yardım Sevenler Derneği'nden arkadaşlarımız ekim ayında geldiler. Arkadaşlarımız sıfır bilgi ile geldiler. İlk başta kalem tutmayı öğrettik. Tuvale çizim öncesi genel bilgileri öğrettikten sonra ölçü almayı öğretiyoruz ve son olarak ta boyatmayı öğretiyoruz” dedi.


Seda Arzık “Arkadaşlarımız yağlı boya resim çalışmalarını yaklaşık 2 hafta sürede tamamladılar. Daha sonrası akrilik boya ile çalıştılar. Farklı tekniklerde, farklı eserler sergilediler. Gayet te birbirinden yetenekli arkadaşlarımız. Birlikte güzel eserler ortaya çıkarttık. Resim atölyemiz var. Serap Hocam ile onu işletmekteyiz” ifadesinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.