Resim yarışması ile betonlaşmaya dikkat çekiyor

Manyas'ta mimarlık yapan Mimar İsmail Kaba betonlaşmaya dikkat çekmek için 10 yıldır ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenliyor.

Manyas ilçesinde Balıkesir Mimarlar Odasının temsilcisi ve ilçenin tek mimarı olan İsmail Kaba 10 yıldır aralıksız olarak Manyas genelinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak çocuk gözüyle betonlaşmaya dikkat çekmeyi amaçlayan resim yarışmaları düzenliyor. Mimar İsmail Kaba, yarışma sonrası kazanan öğrencilere ödüllerini törenle verdi.

Balıkesir Mimarlar Odasının bu yıl 20.sini düzenlediği Balıkesir'in bazı ilçelerinde ilçe temsilcileri tarafından düzenlenen resim yarışmasının bu yıl ki konusu olarak "Çocuk dostu kentler" seçilmişti. 150 resimim katıldığı yarışma sonrası resim öğretmenlerinden oluşan jürinin yaptığı değerlendirme sonrası dereceye giren toplam 27 öğrenciye ödülleri törene katılan Susurluk Kaymakamı ve Manyas Kaymakam Vekili Osman Ateş, Belediye Başkanı Tancan Barcin, Balıkesir Mimarlar Odası Başkanı Ali Özerk ve diğer konuklar tarafından verildi. Tören sonrası ödül alan resimlerin yer aldığı sergi gezildi.