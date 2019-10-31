Resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Balıkesir'de faaliyet gösteren Alâ Sanat Akademisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği resim yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Yarışmada dereceye giren üç öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Okul öncesinden, yetişkinlere kadar her yaş grubuna yönelik, müzik, tiyatro, bale, resim, drama, halk oyunları, satranç alanlarında eğitim faaliyetlerini sürdüren Alâ Sanat Akademisinde 8-12 yaş grubunda eğitim alan 25 öğrenci 29 Ekim Cumhuriyet bayramı için düzenlenen resim yarışmasına katıldı. Yarışma sonucunda dereceye giren 3 öğrenci düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Yarışmada Emine Çetin 1.olurken Mustafa Osman Patır 2. Ve Rümeysa Yüksel 3.oldu.

Ala Sanat Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Ali Anıl Deveci ödül töreninde yaptığı konuşmada velilere teşekkür etti. Deveci; “Öncelikle velilerimize teşekkür etmek istiyorum. Çocuklarınıza bu kadar değer verdiğiniz ve onların peşinden bir başarıya ulaşmalarını sağladığınız için özgüvenlerini yükseltmelerine katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu teşvik amaçlı yapılan bir etkinlik. Normalde herkesin yaptığı resimler bizim için inanılmaz değerli. Ama tabi benimde bulunduğum bir komisyon tarafından teknik bir değerlendirme yapıldı. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.