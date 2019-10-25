İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Restore edilen asırlık cami kısmen ibadete açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen asırlık Erdek Hacı Ömer Camisi’nde ilk namaz kılındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen asırlık Erdek Hacı Ömer Camisi'nde ilk namaz kılındı.


Erdek'e 19. yüzyılda yapılan ancak yıprandığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2,5 yıl önce restore çalışmaları başlatılan Asırlık Hacı Ömer Camisi'nde restorasyonun kısmen tamamlanmasının ardından, ilk namaz 24 Ekim Perşembe günü akşam namazı ile kılındı.


Erdek'e kazandırıldığı tarihten itibaren geçtiğimiz yıllarda belirli aralıklarla restore edilmesine rağmen, yıllar içerisinde yeniden restore isteyen camide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce Ocak 2017 yılında başlatılan onarım çalışmaları minarenin de tamamlanmasıyla yıl sonuna kadar tamamen bitecek. Cami, kapılarını Perşembe günü Akşam namazıyla vatandaşlara açarken, caminin ibadete açıldığını öğrenen vatandaşlar, camiye gelerek 2,5 yıl sonra ilk namazlarını kıldı. Sadece caminin minaresinde devam eden yapım ve onarım çalışmalarının bu yılın sonuna kadar tamamlanmasıyla, yüklenici şirket tarafından cami Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.