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RH Bandırmaspor'da Bozkurt dönemi sona erdi

TFF 1.

Lig takımlarından RH Bandırmaspor'da Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un anlaşması tek taraflı olarak feshedildi.


Lig ekiplerinden RH Bandırmaspor'da ligin ilk 6 haftasında süregelen kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un anlaşması tek taraflı olarak feshedildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Serdar Bozkurt ve avukatı ile yapılan görüşmeler neticesinde bir anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Açıklamada, sözleşmenin noter kanalıyla tek taraflı fesih işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.


RH Bandırmaspor Lig'in ilk 6 haftasının ardından 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyete karşılık 5 puanla ligin 13. sırasında bulunuyor.

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