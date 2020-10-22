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RH Bandırmaspor'da Erkan Sözeri dönemi

TFF 1.

Lig Ekiplerinden Bandırmaspor'da teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi.


Lig Ekiplerinden Bandırmaspor'da Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi ardından bu göreve Erkan Sözeri getirildi. Kulübün resmi sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Erkan Sözeri ve ekibi ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Hocamız ve ekibi bu akşam yapılacak idmanda takımımızın başında olacaktır. Camiamıza hayırlı olmasını diler, hocamıza Royal Hastanesi Bandırmaspor kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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