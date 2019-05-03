Robot 'Porsuk' görücüye çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan projelerin yer aldığı mesleki tanıtım fuarı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Proje kapsamında tasarlanan Porsuk robot görücüye çıktı.

2018-2019 eğitim yılı projelerini kapsayan fuarda teknik projelerin yanında Sındırgı kültürünü yansıtan ve yaşatmayı hedefleyen teknoloji projeleri de yer alıyor. İTÜRO robot yarışmasına katılan Sındırgı MTAL Robotik Kulübü Trafik robot kategorisinde Türkiye birincisi olan Porsuk isimli robot da görücüye çıktı. Gün boyu devam edecek fuarda öğrenciler projelerini anlatıyor.

Mesleki tanıtım fuarı açılışı mini bir törenle yapıldı. Kaymakam Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Işık tarafından kesilen açılış kurdelesi sonrasında protokol, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar stantları gezerek projeleri inceledi.