Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Üniversitesinin işbirliği ile 'Uygulamalı Robotik Üretim Çalıştayı' yapıldı.

Ticaret Odası, Balıkesir Üniversitesi, Basiad, Vardar İnşaat ve FABB işbirliği ile "Uygulamalı Robotik Üretim Çalıştayı" Balıkesir Ticaret Odası Fuaye Alanında gerçekleştirildi. Çalıştayın ilk gününde açılış konuşması yapan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, "Robotlar ve Dijital Dönüşümün gerçekleştiği bir ortamda üyelerimize dünyadaki gelişmeleri canlı olarak göstermek istedik. Odamız, gerek üniversite gerekse STK'larla birlikte hareket ederek, robotlarla ve dijital dönüşümle gelecek zamanda daha büyük projelere yol açmak istedik" dedi.

Çalıştayın son gününde üniversite öğrencilerinin hazırlamış olduğu kalıplar ve bu kalıplar ile oluşturulan kent mobilyası örnekleri sergisi gerçekleştirildi. Sergiye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Cemal Bölücek, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Göksal Özbalta, Mimarlık Bölüm Başkanı Doç.Dr. Yasemin İnce Güney, Teknokent Genel Müdürlüğü Prof. Dr. Murat Erhan Balcı, BBB Genel Sekreteri Hüseyin Deniz, BBB Park ve Bahçeler Şube Müdürü Mehmet Bora Dönmez, BASİAD Başkanı Abdullah Bekki ile Meclis Başkan Yardımcısı Ömer Işıklar, Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ovacık, Meclis Üyeleri Çiğdem Eşim ve Burak Sezginsoy iştirak etti.