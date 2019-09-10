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Romanlar çaldı, Süpermen oynadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde belediye tarafından düzenlenen toplu sünnet töreninde Süpermen kostümlü animatörün Roman havası oynadığı video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından düzenlenen toplu sünnet töreninde Süpermen kostümlü animatörün Roman havası oynadığı video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.


Edremit Belediyesi, resmi Twitter hesabından görüntüleri "#SaveSpiderMan" etiketi ile paylaştı. Görüntülerde çocukları eğlendirmek için Süpermen kostümü giyen animatörün kendisini müziğe kaptırıp Roman havası oynadığı görülüyor. Belediyenin esprili bir dille "Son dakika Spider-Man son olarak Edremit Belediyesi Sünnet Şenliği'nde görüntülendi" yazarak çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntüler on binlerce beğeni aldı.

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