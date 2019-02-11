Romanlardan Yücel Yılmaz'a büyük destek

Gönen'de Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği'nin açılışında Roman vatandaşlardan AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz'a büyük destek geldi.

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret edip, AK Parti Gönen Belediye Başkan adayı Erdinç Odabaşı ile birlikte partililerle seçim hakkında istişarelerde bulundu. Yücel Yılmaz, teşkilat ziyaretinin ardından Gönen İlçesi Reşadiye Mahallesi'nde faaliyete geçen Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği'nin açılışına katıldı. İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla selamlaşarak oy istedi. Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği'nin açılışında, kürsüde konuşan Bandırma Romanlar Dernek Başkanı Feridun Demirdöven, "Fatih Terim, İbrahim Tatlıses gibi Türkiye'de imparatorlar vardır. Bulundukları yerlerde gönülleri alarak, çalışarak bu unvanı kazanırlar. Balıkesir'de de inşallah gönülleri ala ala yaptığı eserlerle Balıkesir'in imparatoru Yücel Yılmaz olacak" dedi.

Başkan Yılmaz “Biz her yerde yaşar ve yaşayanlara huzur veririz”

AK Parti Gönen İlçe teşkilatını ziyaret eden Yücel Yılmaz, gerçeklerin halka iyi anlatılması gerektiğini ve kendi algılarının da açık olması gerektiğini söyledi. Milletin bağrından kopmuş insanların bir araya gelerek sinerji oluşturduğu bir parti olduklarını belirten Yılmaz, "Gök kubbenin altı bizim memleketimiz. Bulunduğumuz şehirlerin sınırlarını fiziksel olarak çekseler bile biz her yerde yaşar ve yaşayanlara huzur veririz. Bizim yalpaladığımız bir durum hiç olmadı, ne belediyemiz de nede hükumetimizde. Biz hep millet için uğraştık, milletin negatifi için hiç tasarruf olmadı. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Biz gerçekten güçlü bir ekibiz. 31 Mart 2019 tarihinde sandıklara sahip çıkarsak seçimi kazanırız " dedi.

Odabaşı, "Yılmaz'a inancımız tam"

Roman vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve sevgiyle karşılanan Yılmaz'a AK Parti Gönen Belediye Başkan Adayı Erdinç Odabaşı, AK Parti Gönen İlçe Başkanı Merve Üncük İşgüden, MHP İlçe Başkanı Hasan Akgün eşlik etti. Kendilerine gösterdikleri ilgi nedeniyle vatandaşlara teşekkür eden AK Parti Gönen Belediye Başkan Adayı Erdinç Odabaşı, "31 Mart'ta hem şahsıma hem de Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Yücel Yılmaz'a tam destek istiyoruz. Sizler bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadınız. Bundan sonra bırakmayacağınıza inancımız tam" açıklamasında bulundu.

Başkan Yılmaz, "Aşk ile yola çıkan yorulmaz"

Kalabalık Roman topluluğuna hitap eden Yücel Yılmaz "Gönül Belediyeciliği" ilkesiyle Balıkesir'e hizmet etmeyi amaçladıklarını söyledi. Yılmaz, "Aşk ile yola çıkan yorulmaz. Biz bir aşk ile yola çıktık. Derdimiz insanımıza hizmet etmek, gönüllere girmek. Kurduğunuz bu dernek ve sivil toplum kuruluşları Türkiye'de önemli görevler üstleniyor. Sizler bu toplumun değerlerine sıkı sıkı bağlı, bu toplumun özbeöz evlatlarısınız. Bu platformların oluşmasına öncülük eden kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.