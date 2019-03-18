Rüya ile yapılan yorganın yolculuğu sürüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gördüğü rüya sonrası el sanatları eğitmeni Beriye Başak'ın yaptığı yorganın Selanik'te başlayan ve adına ‘Barış Yorganı' ismi verilen yorganı, 23 Nisan'da Kırklareli'de sergilenecek.

Altınoluk Mahallesi el sanatları eğitmeni Beriye Başak'ın görmüş olduğu bir rüya sonucu yapımına başladığı ve dünyada tek olan, Guinness Rekorlar Kitabı'na aday, Atatürk'ün anısına yapılan kırkyama yorgan 12 yıldır ülke ülke geziyor. Üzerinde binlerce anıyı barındıran yorgan Selanik dahil bugüne kadar İngiltere, Bosna Hersek, Tunus, İsviçre, Brezilya, Tanzanya, Malezya gibi 41 farklı ülkenin şehirlerinde sergilendi. Yabancı ülkelerin yanı sıra 17 metrelik yorgan ülkemizde de onlarca ilde kültür merkezinde ya da müzede sergilendi. Barış yorganı 23 Nisan 2019 tarihinde Sabahattin Ali'nin doğduğu Edremit'ten vefat ettiği toprakta, Kırklareli'de sergilenecek.

Beriye ve Esat Başak ailesinin gururu olan yorgan, yurt dışı seyahatlerini Edremit Yardım Sevenler Dernek Başkanı Nihal Molvalıoğlu, Sındırgı Doğal Şehir Kaya Ticaret sahibi Orhan Kaya, yorgan sahibi Beriye Başak ve Kazdağları Turizm Şirketi sponsorluğunda 17 metreye ulaştı. Yurt dışındaki ziyaret serüvenini dolduran yorgan, 2018 yılında Selanik'te Atatürk'ün doğmuş olduğu evin birebiri olarak yapılan Kırklareli'deki Atatürk Evi'nde ebedi ikametine verilerek bundan sonra burada sergilenmesi düşünülüyor.