Saadet Partisi GİK Üyesi Osman Akgün, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Dr. Necmettin Erbakan'ın 35 yıl yakın mesai arkadaşı olarak görev yapan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Osman Akgün Balıkesir'in Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Akgün'ün Alemizade Camisi'ndeki cenazesine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazından önce Akgün için helallik alındı. İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Osman Akgün, sevenlerinin gözyaşları içinde eller üzerinde taşınarak cenaze aracına nakledildi. Akgün daha sonra Edremit Şehir Mezarlığı'nda toprağa defnedildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Osman Akgün ağabeyimizi ahirete yolculuğunu gerçekleştirmiş olduk. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Osman Akgün ağabeyimizle birlikte biz uzun yıllar birlikte çalıştık. Erbakan hocamıza, samimi, ihlaslı bir şekilde yıllar boyunca hizmet etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Geride kalanlara sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz." dedi. Cemal Arıkan da, "Son kuşak artık hocamızın mesai arkadaşları birer birer ayrılıyorlar. Güzel bir mücadele verdiler. Hepimize örnek oldular. Darısı başımıza inşallah. Allah rızası için güzel işler yapmayı. Allah hepimize nasip eylesin diyoruz." diye konuştu.

AK Parti Balıkesir eski milletvekillerinden Ali Aydınlıoğlu da "Allah rahmet eylesin. Osman Akgün'ü biz gençliğimizden beri tanırız onu. Gençliğimiz rahmetli Erbakan hocamızın hafta sonu genellikle Altınoluk'taki evinin, altında çınarın altında sohbet etmekle geçerdi. Biz de her hafta aşağı yukarı giderdik. Havran'dan, Edremit'ten, gençleri toplar giderdik. Osman ağabey o zamandan beri Erbakan hocamızın dizinin dibinden hiç ayrılmadı. Çok güler yüzlü, çok sevecen, sabırlı, hoşgörülü bir insandı. Onun çok çayını içtik. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.