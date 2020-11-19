Sabahattin Ali Anı Evi Projesi ödüle layık görüldü

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından hazırlanan Sabahattin Ali Anı Evi Projesi Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca 2020 Belediyecilik ödüllerinde ödüle layık görüldü. Ödülü Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan çalışma arkadaşları ile birlikte İstanbul'da aldı.

Ödül ve proje hakkında bilgi veren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasar Arslan “Marmara Belediyeler Birliği tarafından İstanbul'da düzenlenen #AltınKarınca2020 Belediyecilik Ödülleri ve Meclis Toplantısı'na Belediye Meclis Üyesi Erdal Küçükaslan, Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş ile birlikte katıldım. Onlarca proje arasında Kentsel Tasarım ve Mimarı alanında “Sabahattin Ali Anı Evi” projemiz ödüle layık görüldü. Edremit'imizin kültür turizmine çok büyük katkı sağlayacağına inandığım Sabahattin Ali Anı Evi'nin hazırlanmasında ve Edremit'e kazandırılmasında emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”dedi.