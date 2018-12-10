Sağanak yağış Kuzey Ege'de etkili oluyor

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Gömeç, Havran ve Ayvalık ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış etkisini artırarak devam ettiriyor.

Kuzey Ege'de sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kesintisiz yağan yoğun yağmur yağışı özellikle semt pazarlarını etkiledi. Yağış nedeniyle bazı semt pazarlarında oluşan su birikintileri nedeniyle esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediyelerin yaptığı çalışmalar nedeniyle bölgede su baskını ve sel oluşmazken yetkililer yağışların bir süre daha etkili olmasını beklediklerini ifade ettiler.