İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sağanak yağış nedeniyle İzmir-Çanakkale karayolunda su baskınları yaşandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunda su baskınları yaşandı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunda su baskınları yaşandı, sürücüler zor anlar yaşadı.


Akşam saatlerinde Edremit ilçesi ve civarında etkili olan kuvvetli sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Çanakkale-İzmir karayolunda bazı kavşak noktalarında yükselen sular sürücülere zor anlar yaşadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri su baskınlarını önlemek için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.