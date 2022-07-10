Sağanak yağışın seferberliğinde su tahliye işlemleri devam etti

Balıkesir'de beklenen sağanak yağış gece saatlerinde başlayarak tüm ilde etkili oldu. Altıeylül, Karesi merkez ilçeleri olmak üzere birçok ilçede caddeler ve yollar sağanak yağmur sebebiyle kapandı. Caddeler ve bazı evler su altında kaldı. Havanın aydınlanmasıyla hasar gören evlere Balıkesir itfaiyesi ekipleri dalgıç pompa ile müdahale ederek vatandaşların su giren evlerinde, bodrum katlarında su tahliyesi yaptı.

Evlerini su basan bir vatandaş ise, "Bütün eşyalarımızın hepsi kaldı içerde, giremiyoruz. Kedimiz, köpeğimiz gitti boğulmuş hepsi. Kaynak makineleri vardı, hepsi gitti" dedi.

Balıkesir İtfaiye ekipleri ise gün boyu şehir merkezinde bütün ekiplerin tarama yapacağını belirtti.