Sağanak yağışlar köprüye zarar verdi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün geceden beri yağan sağanak yağmur deredeki su miktarını arttırınca Kepsut'un girişinde bulunan Kille köprüsü zarar gördü.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün gece başlayan sağanak yağış etkili oldu. Derede akan su miktarı sağanak yağışa bağlı olarak artınca Balıkesir ve Kepsut arasında bulunan Kille köprüsü yağışlardan dolayı zarar gördü. Köprü'nün üzerindeki beton zemin kırıldı. Olay yerine çok sayıda Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edilirken köprü ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan Kepsut ilçesine girişler alternatif köprüden yapılırken, ilçeye su taşıyan boruların da bu köprünün altında geçtiği ve deredeki su seviyesinin artmasından dolayı boruların da zarar gördüğü tespit edildi. Meydana gelen hasar ile ilgili çalışmalar devam ediyor.