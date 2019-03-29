Sağlığında bağışladığı organları 3 kişiye hayat verecek

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen 52 yaşındaki Metin Kaçar'ın organları 3 hastada hayat bulacak. Kaçar'ın sağlığında organlarını bağışladığı ve bu konuda çok duyarlı olduğu ailesi tarafından ifade edildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine beyin kanaması nedeniyle getirilen 52 yaşındaki Metin Kaçar yapılan tüm müdahalelere rağmen, gerçekleştirilen tetkikler sonucunda beyin ölümünün gerçekleştiği anlaşıldı. Beyin ölümü tespiti sonrası Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil koordinatörleri Uzm. Dr. A. Ömer Atsal ve Fuat Çöken, beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi ile irtibata geçti. Görüşmede babalarının sağlığında böyle bir vasiyeti olduğunu söyleyen ve organ bağışı konusunda oldukça duyarlı olduklarını ifade eden kızı Merve Maviş tarafından organ bağışına onay verildi. Onay üzerine Hastanesi Organ ve Doku Nakil koordinatörleri Uzm. Dr. A. Ömer Atsal ve Fuat Çöken gerekli birimlerle irtibata geçti. İstanbul Koşuyolu Kalp Araştırma Hastanesi kalp nakli ekipleri Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi böbrek nakli ekipleri ise karayolu ile Balıkesir'e geldi. Gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından Metin Kaçar'ın böbrekleri Bursa'ya, kalbi ise İstanbul'da organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.