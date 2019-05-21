Sağlık ekipleri tansiyon konusunda vatandaşı uyardı

Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ‘7 Mayıs Dünya Astım Günü' ve '17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü' kapsamında vatandaşları bu hastalıklar konusunda bilgilendirdi.

Yaşyer Mahallesi sakinlerinin tansiyonlarını ölçen sağlık ekipleri, ileri yaşlarda en çok görülen sağlık sorunlarından birisinin tansiyon rahatsızlığı olduğunu bildirdiler. Ekip burada bilgilendirme amaçlı broşür dağıtırken, vatandaşların baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, burun kanaması gibi belirtilerle karşılaştıklarında vatandaşların ihmal etmeden mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurmasını istedi.

Öte yandan ise astımın da hava yollarının daralması ile nefes almayı güçleştiren bir hastalık olduğu ve ataklar halinde gelebileceği ve vatandaşların yaşam kalitesini değiştirebileceği bu nedenle polen dönemlerinde ortaya çıkan nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, soluk alıp verirken ıslık gibi belirtiler olduğunda da kişinin hastanelerdeki göğüs hastalıkları servisine müracaat etmesi gerektiği önemle hatırlatıldı.