Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi: “Ebelik en kutsal mesleklerden birisi”

Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi Ebeler Haftası nedeniyle açıklama yaptı. Erzi açıklamasında dünyanın en eski mesleklerinden birisi olan ebelik mesleğinin tüm kültürlerde insan doğumu gerçekleştirdiği için kutsal kabul edildiğini belirtti.

Ebelerin insanları bu dünyada en başta şefkatle kucaklayıp misafir eden, eli öpülesi vefakar insanlar olduğunu belirten Sağlık-Sen Şube Başkanı Nihat Erzi, ebelerin mesleklerini yaparken bir takım sorunlarla da boğuştuklarını ifade etti.

Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi Ebeler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, “Ebelik dünyanın en eski mesleklerinden biridir ve tüm kültürlerde insanın doğumunu gerçekleştirdiği için de kutsal kabul edilmektedir. Elbette bu durum bizim toplumumuz için de geçerlidir. Öyle ki bizim medeniyetimizde ebeye gösterilen hürmet, anneye gösterilen hürmetten ayrı tutulmamıştır. Doğum öncesinde annelere uzattıkları yardım elini, doğan bebekle birlikte zirveye taşıyan ebelerimiz; bilgileriyle, tecrübeleriyle, fedakarlıklarıyla nesillerimizin sağlıklı olmasında büyük pay sahibidirler. Kısacası ebelerimiz, bizleri bu dünyada en başta şefkatle kucaklayıp misafir eden, eli öpülesi vefakar insanlarımızdır” dedi.

Sağlık-Sen Şube Başkanı Erzi, “Tüm bunlara karşın kutsal mesleklerini icra ederken, birtakım sorun ve ihtiyaçlarla boğuştuklarını da unutmamamız gerekir. Bunların en başında ebelik, tüm sağlık çalışanları gibi aşırı hassasiyet gerektiren bir meslek olmasına rağmen ülkemizde ne yazık ki aşırı iş yükü sorunuyla ezilmektedir. Bu yükün azaltılması için Sağlık Bakanlığı'nın son yıllarda bazı adımlar attığı doğrudur. Ancak geçmişten gelen yanlış istihdam politikaları nedeniyle ebelik, Türkiye'de istihdam açığı en yüksek meslek gruplarından biri olmayı sürdürmektedir. Bu açık bir an önce giderilerek ebelerimiz yoğun iş yükünden kurtulmalıdır. Böylece kutsal mesleklerini daha üstün moral ve motivasyonla yürüteceklerdir. Sağlık hizmetlerinin fedakar emekçisi ebelerimizin; çalışma ortamları, sosyal hayatları, ekonomik ve özlük hakları konularında da birtakım sorunları bulunmaktadır. Örneğin, çalıştıkları kurumlarda meslekleri ile örtüşmeyen bazı görevleri yapmaya zorlanmaktadırlar. Tüm hekim dışı personel gibi ebelerimizin yaşadığı döner sermaye ek ödeme adaletsizliği de bir an önce giderilmelidir. Mesleğinde ilerlemesi ve uzmanlaşması noktasında gerekli eğitim imkanları sağlanmalıdır. Şiddeti hak olarak gören çevrelerin saldırganlıklarını önleyecek, ebelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarına güven içinde çalışma ortamları sağlayacak yeterlilikte yasal ve fiziksel önlemler alınmalıdır. Ebelerimizi, çalışma hayatlarının yoğunluğu ile aile sorumlulukları arasında sıkışmaktan kurtaracak tedbirler alınmalı; bu çerçevede onlara 24 saat kreş hizmeti imkanı sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Sağlık-Sen'in, olarak ebelerin yaşadığı sorunların çözüme kavuşması noktasında yürüttüğü sendikal mücadelesini aynı kararlılıkla sürdüreceğini de belirten Nihat Erzi tüm ebelerin Ebeler Haftasını kutladı.